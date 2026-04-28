ВРП внесе Зеленському подання про призначення 4 суддів до апеляційних судів

Загалом Вища рада правосуддя внесе Володимиру Зеленському подання про призначення п’ятьох суддів.

Вища рада правосуддя 28 квітня ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення чотирьох суддів на посади до апеляційних судів та одного судді – до місцевого суду, а саме:

Нарольського Максима Михайловича – на посаду судді Західного апеляційного господарського суду;

Трускавецького Василя Петровича – на посаду судді Західного апеляційного господарського суду;

Василюка Ігоря Миколайовича – на посаду судді Центрального апеляційного господарського суду;

Кравченко Лідії Юріївни – на посаду судді Запорізького апеляційного суду;

Котельви Катерини Олександрівни – на посаду судді Галицького районного суду міста Львова.

Раніше ми писали, що за участі Президента Володимира Зеленського відбулася урочиста церемонія складення присяги суддями, вперше призначеними на посаду.

