  1. Суд инфо

ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 4 судей в апелляционные суды

16:26, 28 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Всего Высший совет правосудия внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении пяти судей.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 28 апреля принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении четырех судей на должности в апелляционные суды и одного судьи — в местный суд, а именно:

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Нарольского Максима Михайловича — на должность судьи Западного апелляционного хозяйственного суда;

Трускавецкого Василия Петровича — на должность судьи Западного апелляционного хозяйственного суда;

Василюка Игоря Николаевича — на должность судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда;

Кравченко Лидии Юрьевны — на должность судьи Запорожского апелляционного суда;

Котельвы Екатерины Александровны — на должность судьи Галицкого районного суда города Львова.

Ранее сообщалось, что при участии Президента Владимира Зеленского состоялась торжественная церемония принесения присяги судьями, впервые назначенными на должность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья ВСП Владимир Зеленский

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]