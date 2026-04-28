ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 4 судей в апелляционные суды

Всего Высший совет правосудия внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении пяти судей.

Высший совет правосудия 28 апреля принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении четырех судей на должности в апелляционные суды и одного судьи — в местный суд, а именно:

Нарольского Максима Михайловича — на должность судьи Западного апелляционного хозяйственного суда;

Трускавецкого Василия Петровича — на должность судьи Западного апелляционного хозяйственного суда;

Василюка Игоря Николаевича — на должность судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда;

Кравченко Лидии Юрьевны — на должность судьи Запорожского апелляционного суда;

Котельвы Екатерины Александровны — на должность судьи Галицкого районного суда города Львова.

Ранее сообщалось, что при участии Президента Владимира Зеленского состоялась торжественная церемония принесения присяги судьями, впервые назначенными на должность.

