ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 4 судей в апелляционные суды
Высший совет правосудия 28 апреля принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении четырех судей на должности в апелляционные суды и одного судьи — в местный суд, а именно:
Нарольского Максима Михайловича — на должность судьи Западного апелляционного хозяйственного суда;
Трускавецкого Василия Петровича — на должность судьи Западного апелляционного хозяйственного суда;
Василюка Игоря Николаевича — на должность судьи Центрального апелляционного хозяйственного суда;
Кравченко Лидии Юрьевны — на должность судьи Запорожского апелляционного суда;
Котельвы Екатерины Александровны — на должность судьи Галицкого районного суда города Львова.
Ранее сообщалось, что при участии Президента Владимира Зеленского состоялась торжественная церемония принесения присяги судьями, впервые назначенными на должность.
