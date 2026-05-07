Суддя у відставці оскаржує в Конституційному Суді розмір базового окладу та доплат

15:16, 7 травня 2026
КСУ розглядає справу щодо положень законів, які визначають базовий оклад суддів і щомісячні доплати.
Конституційний Суд України розпочав розгляд справи за конституційною скаргою судді у відставці Олени Спічак, яка оскаржує окремі положення законів про державний бюджет на 2022 і 2023 роки, а також норму закону про судоустрій і статус суддів щодо розміру доплат. Заявниця вважає, що ці приписи звужують гарантії належного грошового забезпечення суддів та суперечать Конституції України.

Так, Другий сенат 6 травня на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядав справу за конституційною скаргою Спічак Олени Борисівни.

Як зазначила суддя-доповідач у справі Галина Юровська, заявниця звернулася до Конституційного Суду України із клопотанням перевірити на конституційність:

  • абзац п’ятий статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 2 грудня 2021 року № 1928–ІХ, абзац п’ятий статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» від 3 листопада 2022 року № 2710–ІХ, якими встановлено з 1 січня 2022 року та з 1 січня 2023 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, у розмірі 2102 гривні;
  • окремий припис частини шостої статті 135 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 року № 1402–VIII зі змінами, а саме: суддям, які обіймають посади виплачується щомісячна доплата в розмірі 5 відсотків посадового окладу судді відповідного суду, голові суду – 10 відсотків посадового окладу судді відповідного суду.

Суб’єкт права на конституційну скаргу наголошує, що зазначені приписи порушують його право на належне грошове забезпечення судді у відставці та суперечать статтям 3, 8, частині другій статті 19, статтям 21, 22, 56, 68, пункту 14 частини першої статті 92, частині першій статті 126, статті 130 Конституції України.

Дослідивши матеріали справи, КСУ перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

