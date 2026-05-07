Судья в отставке оспаривает в Конституционном Суде размер базового оклада и доплат

15:16, 7 мая 2026
КСУ рассматривает дело относительно положений законов, которые определяют базовый оклад судей и ежемесячные доплаты.
Конституционный Суд Украины начал рассмотрение дела по конституционной жалобе судьи в отставке Елены Спичак, которая оспаривает отдельные положения законов о государственном бюджете на 2022 и 2023 годы, а также норму закона о судоустройстве и статусе судей относительно размера доплат. Заявительница считает, что эти предписания сужают гарантии надлежащего денежного обеспечения судей и противоречат Конституции Украины.

Так, Второй сенат 6 мая на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривал дело по конституционной жалобе Спичак Елены Борисовны.

Как отметила судья-докладчик по делу Галина Юровская, заявительница обратилась в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на конституционность:

абзац пятый статьи 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» от 2 декабря 2021 года № 1928–ІХ, абзац пятый статьи 7 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2023 год» от 3 ноября 2022 года № 2710–ІХ, которыми установлено с 1 января 2022 года и с 1 января 2023 года прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, в размере 2102 гривны;

отдельное предписание части шестой статьи 135 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» от 2 июня 2016 года № 1402–VIII с изменениями, а именно: судьям, которые занимают должности, выплачивается ежемесячная доплата в размере 5 процентов должностного оклада судьи соответствующего суда, председателю суда — 10 процентов должностного оклада судьи соответствующего суда.

Субъект права на конституционную жалобу подчеркивает, что указанные предписания нарушают его право на надлежащее денежное обеспечение судьи в отставке и противоречат статьям 3, 8, части второй статьи 19, статьям 21, 22, 56, 68, пункту 14 части первой статьи 92, части первой статьи 126, статье 130 Конституции Украины.

Исследовав материалы дела, КСУ перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.

