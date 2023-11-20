Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Скасують право на відстрочку студентам, які здобувають другу освіту, та звузять чоловікам, що доглядають за особами з інвалідністю

Змінами передбачається усунути можливість уникнення від призову шляхом здобуття другої, третьої передвищої або вищої освіти, а також скасувати право на відстрочку військовозобов’язаним, які мають дружину із числа осіб з інвалідністю ІІІ групи, і звузити для тих, які доглядають за особами з інвалідністю.

Вища рада правосуддя буде визначати пріоритетність розгляду дисциплінарних скарг на суддів – ВРП

У пріоритеті будуть резонансні інциденти за участю суддів, випадки, які можуть привести до звільнення суддів у дисциплінарному порядку, справи суддів, що мають намір звільнитися у відставку тощо.

Штат НАБУ збільшать, але необхідна переатестація детективів Бюро, — у Раді з’явився альтернативний проект

Для того, щоб кількість працівників НАБУ не перекривала якість, депутати від «Слуги народу» пропонують провести їх перевірку шляхом проведення атестації на предмет знання законодавства, відповідності професійним та діловим якостям.

В Україні пропонують встановити Міжнародний чоловічий день: депутати від «Слуги народу» і «Голосу» внесли проект

Народні депутати від «Слуги народу» та «Голосу» пропонують святкувати Міжнародний чоловічий день.

ДПСУ пояснила, що не уповноважена контролювати строк перебування громадян за кордоном та притягати до відповідальності за його перевищення

Законодавство не покладає на Державну прикордонну службу України обов’язку щодо здійснення контролю за строком перебування громадян України за кордоном та притягнення їх до відповідальності за його перевищення.

  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Вимога про видалення статті з сайту є належним способом захисту, якщо порушено особисте немайнове право особи, — КЦС ВС

12:19, 20 листопада 2023
Позивач просив визнати інформацію у мережі Інтернет недостовірною і такою, що принижує його честь, гідність та ділову репутацію.
Вимога про видалення статті з сайту є належним способом захисту, якщо порушено особисте немайнове право особи, — КЦС ВС
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду зазначає, що тлумачення ч. 2 ст. 278 ЦКУ свідчить, що з метою захисту особистого немайнового права законодавець допускає застосування різних способів захисту. У разі поширення в мережі «Інтернет» інформації, яка порушує особисте немайнове право особи, вимога про видалення статті є належним способом захисту. 

Так, у справі, що розглядалася, позивач просив визнати недостовірною і такою, що принижує його честь, гідність та ділову репутацію, інформацію, публічно поширену в мережі «Інтернет», а також зобов’язати відповідачів видалити відповідні статті з вебсайтів.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд змінив мотивувальну частину цього рішення, вказавши, що обраний позивачем спосіб захисту порушеного права не передбачений законом.

Скасовуючи судові рішення в цій частині, КЦС ВС зазначив, що вибір способу захисту особистого немайнового права, зокрема права на повагу до гідності та честі, права на недоторканність ділової репутації, належить позивачеві.

Особа, право якої порушено, може обрати як загальний, так і спеціальний способи захисту свого права, визначені законом, який регламентує конкретні цивільні правовідносини. У зв’язку із цим суди повинні брати до уваги, що відповідно до ст. 275 ЦК України захист особистого немайнового права здійснюється у спосіб, встановлений гл. 3 цього Кодексу, а також іншими способами відповідно до змісту цього права, способу його поширення та наслідків, які спричинило це порушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 32 Конституції України кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації.

Скасовуючи рішення суду першої інстанції в цій частині, суд апеляційної інстанції зробив висновок, що обраний позивачем спосіб захисту порушеного права не передбачений нормами закону. При цьому перегляд рішення суду першої інстанції в частині відповідних позовних вимог суд апеляційної інстанції не здійснив.

З огляду на це КЦС ВС скасував оскаржувані судові рішення в цій частині та направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Постанова Верховного Суду у справі № 756/10624/21 (провадження № 61-1711св23) – за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Порозова
    Інна Порозова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Олександр Соп’яненко
    Олександр Соп’яненко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Віктор Гонтарук
    Віктор Гонтарук
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Родіонов
    Сергій Родіонов
    суддя Оболонського районного суду міста Києва