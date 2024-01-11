У Рівному суд відмовив чоловіку у задоволенні позову про зменшення аліментів на доньку

Суд зазначив, що платник аліментів офіційно працевлаштований та має постійний дохід за місцем служби, а також отримує пенсію, що дозволяє йому сплачувати аліменти на утримання дитини, яка проживає окремо від нього.

Рівненський апеляційний суд переглянув апеляційну скаргу позивача, подану на рішення місцевого суду, яким йому відмовлено у задоволенні позову про зменшення аліментів на утримання неповнолітньої доньки. Про це повідомляє пресслужба суду.

В апеляційній скарзі він вказав, що попри те, що проживає окремо від матері та їх двох спільних дітей, він повністю забезпечує сина-студента, фінансує його навчання в інституті та доньки в різних гуртках, сплачує за страхування дітей та за комунальні послуги, систематично поповнює платіжну карту одного з банків, грішми з якої користуються діти. Увагу суддів позивач звернув на те, що відповідачка, звернувшись до суду з позовом про збільшення аліментів, переслідує намір збагачення і не використовує всі кошти за призначенням. Наголосив, що в нього суттєво погіршився стан здоров’я та просив оскаржуване рішення суду скасувати й ухвалити нове, яким його позовні вимоги задовольнити.

Позивач надав суду квитанції про постійну добровільну фінансову допомогу дітям, однак апеляційний суд погодився з рішенням суду першої інстанції і залишив його без змін, відхиливши апеляційні вимоги позивача.

Приймаючи таке рішення, апеляційний суд взяв до уваги норми чинного законодавства України, яке регулює сімейні правовідносини, зокрема, й аліментні зобов’язання. Законом визначено мінімальний гарантований та мінімальний рекомендований розмір аліментів, однак не встановлено верхньої межі для суми аліментів, що стягуються на користь дитини з її батька чи матері.

Суду відомо, що платник аліментів офіційно працевлаштований та має постійний дохід за місцем служби, а також отримує пенсію, що дозволяє йому сплачувати аліменти на утримання спільної з відповідачкою дитини, яка проживає окремо від нього.

Наявні в матеріалах справи лікарські рекомендації та медичні документи не містять жодних доказів того, що позивач несе витрати на лікування чи то у вигляді придбання ліків, чи оплати різного роду обстежень або досліджень, як і відсутні докази, що такі дії суттєво впливають на його матеріальний стан.

Покликання апеляційної скарги на те, що доходи позивача мають тимчасовий характер з огляду на підвищений ризик його життя у зв’язку з участю у заходах зі збереження територіальної цілісності України, хоча і є раціональними, однак не можуть бути підставою для задоволення позову про зменшення розміру аліментів.

Не погодився суд апеляційної інстанції і з твердженнями апелянта про те, що за рахунок суми аліментів відповідачка збагачується, оскільки вони не підтверджені належними доказами щодо нецільового витрачання нею аліментів на дочку. Згідно з законом, аліменти стягуються на утримання неповнолітньої дитини, а не відповідачки, яка є лише їх отримувачем, оскільки дитина є неповнолітньою. Окрім того, відповідачка отримує пенсію як колишня військовослужбовиця.

Встановлені обставини справи у сукупності та взаємозв’язку з нормами закону, якими врегульовано спірні правовідносини, дали підстави для висновку про те, що з моменту винесення судом рішення про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини, у позивача не відбулося суттєвих змін ні в матеріальному стані, ні в стані його здоров’я, як виписано положеннями статті 192 Сімейного кодексу України. Ця норма закону містить перелік обставин, за яких суд може винести рішення, зокрема, про збільшення розміру аліментів. Ними є: зміна матеріального та/чи сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров’я особи, з якої стягуються аліменти, та в інших випадках, передбачених цих Кодексом.

Вказані обставини повинні бути суттєвими і відігравати значну роль у житті заявника, платника аліментів, при розгляді спору про зменшення або збільшення розміру аліментів, встановлених рішенням суду.

З огляду на зазначене вище, Рівненський апеляційний суд виснував, що позивач спроможний виплачувати аліменти у визначеному судом розмірі, а це, в свою чергу, стало підставою для відмови у заявленому позові про зменшення розміру аліментів.

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