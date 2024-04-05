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Застосування положень Господарського процесуального кодексу: огляд практики Верховного Суду

12:37, 5 квітня 2024
Опубліковано огляд практи за 2022–2023 щодо окремих питань застосування положень ГПК України.
Застосування положень Господарського процесуального кодексу: огляд практики Верховного Суду
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Верховний Суд опублікував огляд судової практики ВС щодо окремих питань застосування положень Господарського процесуального кодексу України.

В огляді за 2022–2023 роки містяться релевантні висновки Верховного Суду у прив’язці до конкретних статей ГПК України у форматі «запитання – відповідь».

Раніше ми публікували огляд правових висновків палат Касаційного цивільного суду.

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