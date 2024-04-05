Застосування положень Господарського процесуального кодексу: огляд практики Верховного Суду

Опубліковано огляд практи за 2022–2023 щодо окремих питань застосування положень ГПК України.

Верховний Суд опублікував огляд судової практики ВС щодо окремих питань застосування положень Господарського процесуального кодексу України.

В огляді за 2022–2023 роки містяться релевантні висновки Верховного Суду у прив’язці до конкретних статей ГПК України у форматі «запитання – відповідь».

Раніше ми публікували огляд правових висновків палат Касаційного цивільного суду.

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