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Суддя, прокурори, держслужбовці та депутати: НАЗК у березні розпочало 92 повні перевірки декларацій

10:49, 5 квітня 2024
НАЗК розпочало повні перевірки декларацій на підставі повідомлень про можливе недостовірне декларування активів.
Суддя, прокурори, держслужбовці та депутати: НАЗК у березні розпочало 92 повні перевірки декларацій
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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що протягом березня 2024 року розпочало проведення 92 повних перевірок декларацій, відібраних за новим ризик-орієнтованим підходом. Про це поінформували на офіційному сайті НАЗК.

Такі декларації пройшли логічний та арифметичний контроль (ЛАК) та отримали найвищий показник рейтингу ризику на дату їх відбору. Крім того, розпочато повні перевірки на підставі повідомлень про можливе недостовірне декларування активів.

Йдеться про декларації:

народних депутатів (дві декларації);

члена ВККС (одна декларація);

державних службовців категорії «Б» (32 декларації);

заступників міністрів (три декларації);

голів обласних рад, районних державних адміністрацій (три декларації);

судді (одна декларація);

прокурорів (шість декларацій), з них заступників прокурорів областей (дві декларації);

слідчих, дізнавачів, працівників поліції (10 декларацій);

директорів державних та комунальних підприємств, їхніх заступників (12 декларацій);

депутатів місцевих рад (14 декларацій, з них обласних рад - шість).

У НАЗК додали, що повідомлення про початок перевірки декларанти отримали в особистому кабінеті в Реєстрі декларацій.

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