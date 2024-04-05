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Судья, прокуроры, госслужащие и депутаты: НАПК в марте начало 92 полных проверок деклараций

10:49, 5 апреля 2024
НАПК начало полные проверки деклараций на основании сообщений о возможном недостоверном декларировании активов.
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции сообщило, что в течение марта 2024 года началось проведение 92 полных проверок деклараций, отобранных по новому риск-ориентированному подходу. Об этом проинформировали на официальном сайте НАПК.

Такие декларации прошли логический и арифметический контроль (ЛАК) и получили самый высокий показатель рейтинга риска на дату их отбора. Кроме того, начаты полные проверки на основании сообщений о возможном недостоверном декларировании активов.

Речь идет о декларациях:

народных депутатов (две декларации);

члена ВККС (одна декларация);

государственных служащих категории «Б» (32 декларации);

заместителей министров (три декларации);

председателей областных советов, районных государственных администраций (три декларации);

судьи (одна декларация);

прокуроров (шесть деклараций), из них заместителей прокуроров областей (две декларации);

следователей, дознавателей, работников полиции (10 деклараций);

директоров государственных и коммунальных предприятий, их заместителей (12 деклараций);

депутатов местных советов (14 деклараций, из них областных советов – шесть).

В НАПК добавили, что сообщение о начале проверки декларанты получили в личном кабинете в Реестре деклараций.

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