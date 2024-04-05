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«Так починається фільм про ядерний апокаліпсис», – Ілон Маск про вступ України в НАТО

10:13, 5 квітня 2024
НАТО шукає золоту середину між членством України та гарантіями довгострокової підтримки.
«Так починається фільм про ядерний апокаліпсис», – Ілон Маск про вступ України в НАТО
Джерело фото: antikor
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Американський мільярдер Ілон Маск прокоментував заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена щодо можливого вступу України до НАТО, порівнявши цю ситуацію зі сценарієм ядерного апокаліпсису.

У своєму коментарі до виступу Блінкена в соціальній мережі, Маск зауважив, що подібні обставини нагадують початок фільму про ядерну катастрофу. Він також опублікував відео, яке ілюструє наслідки ядерного вибуху, зокрема панічну втечу та загибель людей.

«Саме так починається фільм про ядерний апокаліпсис», – зазначив Маск.

Видання New York Times повідомило, що Україна не отримає офіційного запрошення вступити в НАТО під час липневого саміту у Вашингтоні. Це рішення зумовлено необхідністю уникнути втягнення Альянсу у велику конфронтацію через пакт про колективну безпеку.

НАТО шукає золоту середину, «щось середнє між членством, але достатньо вагоме», аби показати довгострокову підтримку України, як сказав цього тижня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Високопоставлені західні дипломати визначаються щодо можливих шляхів розв'язання ситуації, проте поки не досягли конкретних результатів.

Раніше Єнс Столтенберг заявив, що ідея запрошення України в Альянс за аналогією з рішенням Європейського Союзу може створити додаткову перешкоду на шляху до членства.

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