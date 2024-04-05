«Так начинается фильм о ядерном апокалипсисе», – Илон Маск о вступлении Украины в НАТО

НАТО ищет золотую середину между членством Украины и гарантиями долгосрочной поддержки.

Источник фото: antikor

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена относительно возможного вступления Украины в НАТО, сравнив эту ситуацию со сценарием ядерного апокалипсиса.

В своем комментарии к выступлению Блинкена в социальной сети, Маск заметил, что подобные обстоятельства напоминают начало фильма о ядерной катастрофе. Он также опубликовал видео, которое иллюстрирует последствия ядерного взрыва, в частности паническое бегство и гибель людей.

"Именно так начинается фильм о ядерном апокалипсисе", - отметил Маск.

Издание New York Times сообщило, что Украина не получит официального приглашения вступить в НАТО во время июльского саммита в Вашингтоне. Это решение обусловлено необходимостью избежать втягивания Альянса в большую конфронтацию из-за пакта о коллективной безопасности.

НАТО ищет золотую середину, "что-то среднее между членством, но достаточно весомое", чтобы показать долгосрочную поддержку Украины, как сказал на этой неделе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Высокопоставленные западные дипломаты определяются относительно возможных путей разрешения ситуации, однако пока не достигли конкретных результатов.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что идея приглашения Украины в Альянс по аналогии с решением Европейского Союза может создать дополнительное препятствие на пути к членству.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.