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Применение положений Хозяйственного процессуального кодекса: обзор практики Верховного Суда

12:37, 5 апреля 2024
Опубликовал обзор практики за 2022-2023 по отдельным вопросам применения положений ХПК Украины.
Применение положений Хозяйственного процессуального кодекса: обзор практики Верховного Суда
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Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики ВС по отдельным вопросам применения положений Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

В обзоре за 2022–2023 годы содержатся релевантные выводы Верховного Суда по привязке к конкретным статьям ХПК Украины в формате «вопрос – ответ».

Ранее мы публиковали обзор правовых выводов палат Кассационного гражданского суда.

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