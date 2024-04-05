Применение положений Хозяйственного процессуального кодекса: обзор практики Верховного Суда

Опубликовал обзор практики за 2022-2023 по отдельным вопросам применения положений ХПК Украины.

Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики ВС по отдельным вопросам применения положений Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

В обзоре за 2022–2023 годы содержатся релевантные выводы Верховного Суда по привязке к конкретным статьям ХПК Украины в формате «вопрос – ответ».

Ранее мы публиковали обзор правовых выводов палат Кассационного гражданского суда.

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