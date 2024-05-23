Практика судів
  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Призначення покарання та звільнення від його відбування: огляд практики ВС

12:58, 23 травня 2024
У огляді зібрано актуальні висновки ВС за період із 2018 року по квітень 2024 року.
Призначення покарання та звільнення від його відбування: огляд практики ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд оприлюднив новий тематичний огляд судової практики щодо призначення покарання та звільнення від його відбування.

У цьому огляді зібрано відповідні актуальні висновки Великої Палати Верховного Суду, об’єднаної палати, палат та колегій Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за період із 2018 року по квітень 2024 року.

Огляд містить два розділи, у кожному з яких є низка підрозділів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила засекречування судових рішень в Реєстрі – далі можуть закрити доступ до справ про мобілізацію

До другого читання пропонується внести поправки, за якими з публічної частини Реєстру судових рішень вилучать рішення по справах щодо військовозобов’язаних та військовослужбовців – практика щодо мобілізації стане закритою для громадськості.

Верховна Рада схвалила законопроект про визнання малозначними цивільних справ, де ціна позову менше 45 420 грн, а для справ про захист прав споживачів – до 90 840 грн

Також у КАСУ встановлять, що справами незначної складності є справи щодо оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі, що не перевищує 45 420 грн.

Рада схвалила законопроект, яким справи ліквідованого ОАСК розкидають по іншим окружним адмінсудам

Справи ліквідованого Окружного адмінсуду Києва будуть передані різним окружним адміністративним судам.

Верховна Рада відхилила законопроект про повернення Президентом подань стосовно призначення суддів

Парламент відхилив законопроект, за яким Президенту пропонувалося повертати подання про призначення суддів у разі отримання від НАБУ чи СБУ даних про загрозу нацбезпеці.

Депутати схвалили розширення повноважень органів фінансового контролю – вони зможуть збирати персональні дані для накладення стягнень

Парламент схвалив розширення повноважень органів фінансового контролю щодо збору персональних даних громадян та інформації з обмеженим доступом.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео