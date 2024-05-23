Призначення покарання та звільнення від його відбування: огляд практики ВС

У огляді зібрано актуальні висновки ВС за період із 2018 року по квітень 2024 року.

Верховний Суд оприлюднив новий тематичний огляд судової практики щодо призначення покарання та звільнення від його відбування.

У цьому огляді зібрано відповідні актуальні висновки Великої Палати Верховного Суду, об’єднаної палати, палат та колегій Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за період із 2018 року по квітень 2024 року.

Огляд містить два розділи, у кожному з яких є низка підрозділів.

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