Назначение наказания и освобождение от его отбывания: обзор практики ВС

В обзоре собраны актуальные выводы ВС за период с 2018 по апрель 2024 года.

Верховный Суд обнародовал новый тематический обзор судебной практики о назначении наказания и освобождении от его отбывания.

В этом обзоре собраны актуальные выводы Большой Палаты Верховного Суда, объединенной палаты, палат и коллегий Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда за период с 2018 года по апрель 2024 года.

Обзор содержит два раздела, в каждом из которых есть ряд подразделов.

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