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Ґвалтівник трьох неповнолітніх дітей отримав 15 років ув’язнення, але адвокат оскаржив вирок: чим все закінчилося

20:12, 18 червня 2024
Чоловік вчиняв насильство щодо дітей своєї співмешканки.
Ґвалтівник трьох неповнолітніх дітей отримав 15 років ув’язнення, але адвокат оскаржив вирок: чим все закінчилося
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Київській апеляційний суд розглянув матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою захисника, поданою в інтересах обвинуваченого у зґвалтуванні малолітніх дітей. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Судом першої інстанції встановлено, що у період із серпня 2018 року по 01 січня 2021 року обвинувачений, мешкаючи з матір’ю трьох дітей 2004 року народження, 2007 року народження і  2008 року народження, вчиняв щодо них насильство та зґвалтування.

Вироком Деснянського районного суду міста Києва від 17 липня 2023 року обвинуваченого визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 153 Кримінального кодексу України, частиною третьою статті 152 Кримінального кодексу України, частиною четвертою статті 152 Кримінального кодексу України, частиною шостою статті 152 Кримінального кодексу України, та відповідно до статті 70 Кримінального кодексу України за сукупністю злочинів шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого обвинуваченому  призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 15 років.

Початок строку покарання обвинуваченому вирішено обчислювати з 14 березня 2022 року.

Стягнуто з обвинуваченого у дохід держави процесуальні витрати в сумі 18 342 гривні.

Запобіжний захід обвинуваченому  до набрання вироком законної сили залишено у виді тримання під вартою.

Інформацію про скоєння обвинуваченим  кримінального правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи включено до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

За результатом апеляційного розгляду провадження, за участю в тому числі однієї з потерпілих осіб, апеляційну скаргу захисника, подану в інтересах обвинуваченого, залишено без задоволення.

Вирок Деснянського районного суду міста Києва залишено без зміни.

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