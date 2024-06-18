Насильник троих несовершеннолетних детей получил 15 лет тюрьмы, но адвокат обжаловал приговор: чем все закончилось

Мужчина совершал насилие в отношении детей своей сожительницы.

Киевский апелляционный суд рассмотрел материалы уголовного производства по апелляционной жалобе защитника, поданной в интересах обвиняемого в изнасиловании малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Судом первой инстанции установлено, что в период с августа 2018 по 01 января 2021 обвиняемый, проживая с матерью троих детей 2004 года рождения, 2007 года рождения и 2008 года рождения, совершал в отношении них насилие и изнасилование.

Приговором Деснянского районного суда города Киева от 17 июля 2023 года обвиняемый признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью третьей статьи 153 Уголовного кодекса Украины, частью третьей статьи 152 Уголовного кодекса Украины, частью четвертой статьи 152 Уголовного кодекса Украины Украины и в соответствии со статьей 70 Уголовного кодекса Украины по совокупности преступлений путем поглощения более суровым наказанием менее строгого обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Начало срока наказания обвиняемому решено исчислять с 14 марта 2022 года.

Взысканы с обвиняемого в доход государства процессуальные расходы в сумме 18342 гривны.

Мера пресечения обвиняемому до вступления приговора в законную силу оставлена ​​в виде содержания под стражей.

Информация о совершении обвиняемым уголовного правонарушения против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица включена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

По результатам апелляционного рассмотрения производства, с участием в том числе одного из потерпевших, апелляционная жалоба защитника, поданную в интересах обвиняемого, оставлена ​​без удовлетворения.

Приговор Деснянского районного суда города Киева оставлен без изменения.

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