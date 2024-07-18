У Сумах арештували подружжя, підозрюване у держзраді та поширенні інформації про ЗСУ

Суд обрав запобіжний захід подружжю за обвинуваченням у поширенні інформації про розміщення ЗСУ.

12 липня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду міста Суми ухвалив рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою жінці, яка підозрюється у державній зраді (частина 2 статті 111 КК України). Суд задовольнив клопотання і постановив взяти підозрювану під варту без права на заставу до 8 вересня 2024 року. Про це пише Зарічний районний суд міста Суми.

За результатами розгляду суд задовольнив клопотання та застосував до підозрюваної запобіжний захід у виді тримання під вартою без визначення розміру застави. Строк дії ухвали визначено до 8 вересня 2024 року включно. З матеріалів клопотання стало відомо, що підозрювана відправляла представнику держави-агресора у месенджері скриншоти із зображенням супутникових карт «Google maps», а також текстові повідомлення з описом місць знаходження військової частини, блокпостів та техніки Збройних Сил України.

Крім того, 12 липня 2024 року судом також взято під варту чоловіка, якого підозрюють у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України (частина 2 статті 114-2 КК України). Строк дії ухвали визначено 8 вересня 2024 року включно. За даними слідства, чоловік проживав на території одного з населених пунктів Сумщини, неодноразово інформацію про розташування Збройних Сил України повідомляв своїй дружині, яка вищевказану інформацію передавала представнику держави-агресора.

Ухвали набрали законної сили.

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