В Сумах арестовали супругов, подозреваемых в госизмене и распространении информации о ВСУ

Суд избрал меру пресечения супругам по обвинению в распространении информации о размещении ВСУ.

12 июля 2024 года следственный судья Заречного районного суда города Сумы принял решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей женщине, которая подозревается в государственной измене (часть 2 статьи 111 УК Украины). Суд удовлетворил ходатайство и постановил взять подозреваемую под стражу без права на залог до 8 сентября 2024 года. Об этом пишет Заречный районный суд города Сумы.

По результатам рассмотрения суд удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Срок действия постановления определен до 8 сентября 2024 года включительно. Из материалов ходатайства стало известно, что подозреваемая отправляла представителю государства-агрессора в мессенджере скриншоты с изображением спутниковых карт «Google maps», а также текстовые сообщения с описанием мест нахождения воинской части, блокпостов и техники Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, 12 июля 2024 года судом также взят под стражу мужчина, которого подозревают в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины (часть 2 статьи 114-2 УК Украины). Срок действия постановления определен 8 сентября 2024 года включительно. По данным следствия, мужчина проживал на территории одного из населенных пунктов Сумщины, неоднократно информацию о расположении Вооруженных Сил Украины сообщал своей жене, которая вышеуказанную информацию передавала представителю государства-агрессора.

Постановления вступили в законную силу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.