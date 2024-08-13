На Волині суд покарав чоловіка з гепатитом, який не прийшов до ТЦК за повісткою

Суд наголосив, що діагноз підсудного не вважається підставою для звільнення від мобілізації.

На Волині суд покарав чоловіка за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік не прийшов до ТЦК, хоч ВЛК визнала його придатним. Вирок у справі № 166/45/24 виніс Ратнівський районний суд Волинської області.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений - уродженець села Якушів. Неодружений та раніше не судитимий. Чоловіка 23 серпня визнали придатним до військової служби без обмежень згідно з висновком ВЛК і вручили йому повістку, однак той до ТЦК не з'явився.

Чоловік повністю визнав вину та розкаявся. Точної причини своєї неявки за повісткою він не пригадав, однак припустив, що, можливо, «запізнився на автобус чи боявся служби в ЗСУ».

Зі слів чоловіка, його раніше призивали до ЗСУ, але у військову частину з невідомих причин не направили. Він зазначив, що з початку 2000-х років хворіє на гепатит та не лікується через відсутність грошей. З рішенням про придатність військовозобов’язаний погодився і висновок ВЛК не оскаржував.

У матеріалах справи зазначається, що в обвинуваченого – «хронічний персистуючий гепатит у стадії ремісії». Суд наголосив, що діагноз підсудного не вважається підставою для звільнення від мобілізації.

«Наявне в обвинувачення захворювання не є підставою для звільнення його від обов’язку з’явитися за викликом для призову на військову службу, оскільки відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» він не належить до категорії військовозобов’язаних осіб, що не підлягають призову під час мобілізації», - йдеться у вироку.

Відтак суд визнав українця винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 ККУ). Йому призначили три роки в'язниці.

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