Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

На Волині суд покарав чоловіка з гепатитом, який не прийшов до ТЦК за повісткою

19:37, 13 серпня 2024
Суд наголосив, що діагноз підсудного не вважається підставою для звільнення від мобілізації.
На Волині суд покарав чоловіка з гепатитом, який не прийшов до ТЦК за повісткою
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Волині суд покарав чоловіка за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік не прийшов до ТЦК, хоч ВЛК визнала його придатним. Вирок у справі № 166/45/24 виніс Ратнівський районний суд Волинської області.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений - уродженець села Якушів. Неодружений та раніше не судитимий. Чоловіка 23 серпня визнали придатним до військової служби без обмежень згідно з висновком ВЛК і вручили йому повістку, однак той до ТЦК не з'явився.

Чоловік повністю визнав вину та розкаявся. Точної причини своєї неявки за повісткою він не пригадав, однак припустив, що, можливо, «запізнився на автобус чи боявся служби в ЗСУ».

Зі слів чоловіка, його раніше призивали до ЗСУ, але у військову частину з невідомих причин не направили. Він зазначив, що з початку 2000-х років хворіє на гепатит та не лікується через відсутність грошей. З рішенням про придатність військовозобов’язаний погодився і висновок ВЛК не оскаржував.

У матеріалах справи зазначається, що в обвинуваченого – «хронічний персистуючий гепатит у стадії ремісії». Суд наголосив, що діагноз підсудного не вважається підставою для звільнення від мобілізації.

«Наявне в обвинувачення захворювання не є підставою для звільнення його від обов’язку з’явитися за викликом для призову на військову службу, оскільки відповідно до ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» він не належить до категорії військовозобов’язаних осіб, що не підлягають призову під час мобілізації», - йдеться у вироку.

Відтак суд визнав українця винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 ККУ). Йому призначили три роки в'язниці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін заборонив видачу та обмін посвідчення водія чоловікам, які не оновили військово-облікові дані і знаходяться за кордоном

Якщо у Реєстрі військовозобовʼязаних «Оберіг» відсутня інформація про оновлення чоловіком 18-60 років військово-облікових даних, то він не зможе отримати посвідчення водія, знаходячись за кордоном, та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Командирам заборонили відмовляти у задоволенні рапорту з підстав недолучення документів, які є або повинні бути у командира – новий наказ Міноборони

Ніхто не може бути скривджений на службі чи притягнутий до відповідальності за те, що він подав рапорт - Міноборони затвердило порядок роботи з рапортами.

Вища рада правосуддя затвердила новий штатний розклад: що змінилося

У штаті Вищої ради правосуддя зможуть працювати 343 працівника – Рада правосуддя готується до початку роботи Служби дисциплінарних інспекторів.

Захисник стверджував, що протокол обшуку є недопустимим доказом, бо не здійснювалась аудіо та відеофіксація – що вирішив Верховний Суд

Чи призводить до визнання недопустимим доказами результатів експертиз недолучення до протоколу обшуку технічного носія із відеозаписом його проведення.

Незгода з висновком експерта повинна бути вмотивована відповідним рішенням суду - Верховний Суд

Апеляційний суд не надав жодної оцінки висновку експерта, який подала сторона захисту, що, на думку Верховного Суду, є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду