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На Волыни суд наказал мужчину с гепатитом, который не пришел в ТЦК по повестке

19:37, 13 августа 2024
Суд подчеркнул, что диагноз подсудимого не считается основанием для освобождения от мобилизации.
На Волыни суд наказал мужчину с гепатитом, который не пришел в ТЦК по повестке
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На Волыни суд наказал мужчину за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Мужчина не пришел в ТЦК, хотя ВВК признала его пригодным. Приговор по делу № 166/45/24 вынес Ратновский районный суд Волынской области.

Согласно материалам дела, обвиняемый – уроженец села Якушев. Холост и раньше не судим. Мужчину 23 августа признали годным к военной службе без ограничений согласно заключению ВЛК и вручили ему повестку, однако тот в ТЦК не явился.

Мужчина полностью признал вину и раскаялся. Точной причины своей неявки по повестке он не припомнил, однако предположил, что, возможно, «опоздал на автобус или боялся службы в ВСУ».

По словам мужчины, его ранее призывали в ВСУ, но в воинскую часть по неизвестным причинам не направили. Он отметил, что с начала 2000-х годов болеет гепатитом и не лечится из-за отсутствия денег. С решением о пригодности военнообязанный согласился и заключение ВВК не оспаривал.

В делах отмечается, что у обвиняемого – «хронический персистирующий гепатит в стадии ремиссии». Суд подчеркнул, что диагноз подсудимого не считается основанием для освобождения от мобилизации.

«Имеющееся у обвинения заболевание не является основанием для освобождения его от обязанности явиться по вызову для призыва на военную службу, поскольку в соответствии со ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» он не входит в категорию военнообязанных лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации», - говорится в приговоре.

Следовательно, суд признал украинца виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УКУ). Ему назначили три года тюрьмы.

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