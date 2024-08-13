На Волыни суд наказал мужчину с гепатитом, который не пришел в ТЦК по повестке

Суд подчеркнул, что диагноз подсудимого не считается основанием для освобождения от мобилизации.

На Волыни суд наказал мужчину за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Мужчина не пришел в ТЦК, хотя ВВК признала его пригодным. Приговор по делу № 166/45/24 вынес Ратновский районный суд Волынской области.

Согласно материалам дела, обвиняемый – уроженец села Якушев. Холост и раньше не судим. Мужчину 23 августа признали годным к военной службе без ограничений согласно заключению ВЛК и вручили ему повестку, однако тот в ТЦК не явился.

Мужчина полностью признал вину и раскаялся. Точной причины своей неявки по повестке он не припомнил, однако предположил, что, возможно, «опоздал на автобус или боялся службы в ВСУ».

По словам мужчины, его ранее призывали в ВСУ, но в воинскую часть по неизвестным причинам не направили. Он отметил, что с начала 2000-х годов болеет гепатитом и не лечится из-за отсутствия денег. С решением о пригодности военнообязанный согласился и заключение ВВК не оспаривал.

В делах отмечается, что у обвиняемого – «хронический персистирующий гепатит в стадии ремиссии». Суд подчеркнул, что диагноз подсудимого не считается основанием для освобождения от мобилизации.

«Имеющееся у обвинения заболевание не является основанием для освобождения его от обязанности явиться по вызову для призыва на военную службу, поскольку в соответствии со ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» он не входит в категорию военнообязанных лиц, не подлежащих призыву во время мобилизации», - говорится в приговоре.

Следовательно, суд признал украинца виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 УКУ). Ему назначили три года тюрьмы.

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