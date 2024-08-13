Какие документы нужно подать для назначения пенсии по возрасту

Прежде всего, нужно предоставить документы, определяющие право на выплаты: паспорт, идентификационный код и документы о стаже.

Украинцы, достигшие 60 лет, могут обратиться за назначением пенсии по возрасту, если у них достаточно стажа.

Стало известно, какие документы необходимо предоставить для назначения выплат. Об этом сообщает издание «На пенсии».

Следует предоставить документы, определяющие право на пенсию:

паспорт;

идентификационный код и документы о стаже

Паспортом, в частности, подтверждаются гражданство и возраст человека. Через идентификационный номер можно подтвердить весь страховой стаж, начиная с 2004 года.

Ведь именно через этот номер отслеживаются данные об официальном трудоустройстве человека и уплате страховых взносов, отражаемых в едином государственном реестре застрахованных лиц (форма ОК-5). А бумажными документами, в частности, трудовой книжкой, подтверждается стаж до 2004 года.

Также ключевые периоды, которые могут засчитываться в стаж:

период неработающей матери по уходу за детьми до трех лет (на основании свидетельства о рождении),

служба в армии (на основании военного билета),

обучение до 2004 года (на основании дипломов).

Также женщинам очень часто приходится подавать документы, подтверждающие смену фамилии.

«Отдельно следует отметить, что сейчас идет массовая оцифровка трудовых книжек и других бумажных документов о стаже. Полностью переход на электронные трудовые книжки должен завершиться в 2026 году. Если вы официально работаете, то в идеале работодатель должен отсканировать вашу трудовую и отправить эти данные в ПФУ. Можно это сделать и самостоятельно через тот же личный кабинет на вебпортале ПФУ. Тогда там будут автоматически отображаться данные не только о стаже с 2004 года, но и в предыдущие периоды. Так или иначе, без подтверждения необходимого стажа пенсию не назначат», — добавил эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин.

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