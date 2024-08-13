Какие документы нужно подать для назначения пенсии по возрасту

Украинцы, достигшие 60 лет, могут обратиться за назначением пенсии по возрасту, если у них достаточно стажа.
Стало известно, какие документы необходимо предоставить для назначения выплат. Об этом сообщает издание «На пенсии».
Следует предоставить документы, определяющие право на пенсию:
Паспортом, в частности, подтверждаются гражданство и возраст человека. Через идентификационный номер можно подтвердить весь страховой стаж, начиная с 2004 года.
Ведь именно через этот номер отслеживаются данные об официальном трудоустройстве человека и уплате страховых взносов, отражаемых в едином государственном реестре застрахованных лиц (форма ОК-5). А бумажными документами, в частности, трудовой книжкой, подтверждается стаж до 2004 года.
Также ключевые периоды, которые могут засчитываться в стаж:
Также женщинам очень часто приходится подавать документы, подтверждающие смену фамилии.
«Отдельно следует отметить, что сейчас идет массовая оцифровка трудовых книжек и других бумажных документов о стаже. Полностью переход на электронные трудовые книжки должен завершиться в 2026 году. Если вы официально работаете, то в идеале работодатель должен отсканировать вашу трудовую и отправить эти данные в ПФУ. Можно это сделать и самостоятельно через тот же личный кабинет на вебпортале ПФУ. Тогда там будут автоматически отображаться данные не только о стаже с 2004 года, но и в предыдущие периоды. Так или иначе, без подтверждения необходимого стажа пенсию не назначат», — добавил эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.