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Какие документы нужно подать для назначения пенсии по возрасту

12:30, 13 августа 2024
Прежде всего, нужно предоставить документы, определяющие право на выплаты: паспорт, идентификационный код и документы о стаже.
Какие документы нужно подать для назначения пенсии по возрасту
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Украинцы, достигшие 60 лет, могут обратиться за назначением пенсии по возрасту, если у них достаточно стажа.

Стало известно, какие документы необходимо предоставить для назначения выплат. Об этом сообщает издание «На пенсии».

Следует предоставить документы, определяющие право на пенсию:

  • паспорт;
  • идентификационный код и документы о стаже

Паспортом, в частности, подтверждаются гражданство и возраст человека. Через идентификационный номер можно подтвердить весь страховой стаж, начиная с 2004 года.

Ведь именно через этот номер отслеживаются данные об официальном трудоустройстве человека и уплате страховых взносов, отражаемых в едином государственном реестре застрахованных лиц (форма ОК-5). А бумажными документами, в частности, трудовой книжкой, подтверждается стаж до 2004 года.

Также ключевые периоды, которые могут засчитываться в стаж:

  • период неработающей матери по уходу за детьми до трех лет (на основании свидетельства о рождении),
  • служба в армии (на основании военного билета),
  • обучение до 2004 года (на основании дипломов).

Также женщинам очень часто приходится подавать документы, подтверждающие смену фамилии.

«Отдельно следует отметить, что сейчас идет массовая оцифровка трудовых книжек и других бумажных документов о стаже. Полностью переход на электронные трудовые книжки должен завершиться в 2026 году. Если вы официально работаете, то в идеале работодатель должен отсканировать вашу трудовую и отправить эти данные в ПФУ. Можно это сделать и самостоятельно через тот же личный кабинет на вебпортале ПФУ. Тогда там будут автоматически отображаться данные не только о стаже с 2004 года, но и в предыдущие периоды. Так или иначе, без подтверждения необходимого стажа пенсию не назначат», — добавил эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин.

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