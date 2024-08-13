В США посоветовали путину прекратить войну в Украине, если его беспокоят события в Курской области

Заявления о том, что якобы наступление в Курской области координируется Западом – «это все путинская пропаганда», – заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что если пути не нравится наступательная операция ВСУ в Курской области, он может просто вывести свои войска с территории Украины.

Он также прокомментировал упреки российских чиновников относительно того, что вход ВСУ в Курскую область якобы координирует Запад. Такие заявления Кирби назвал "путинской пропагандой" и подчеркнул, что они отражают слова диктатора, что "россия воюет с западом".

В Белом доме отметили, что Украина защищается от российской агрессии на фоне сделки в Курской области.

"Единственные, кто находится в состоянии войны в Украине - это сами россияне. Это война путина против Украины. И если ему что-то не нравится, если его что-то не удовлетворяет, есть очень простое решение - пусть он забирается ко всем чертям из Украины и прекращает войну ", – сказал Кирби на брифинге.

Ранее мы писали, что в Госдепе США отметили, что решения по проведению военных операций на территории рф принимаются Киевом. Штаты поддержат усилия украинской стороны, направленные на самозащиту.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский впервые подтвердил, что Украина проводит операцию в Курской области.

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