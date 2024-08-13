У США порадили путіну припинити війну в Україні, якщо його турбують події у Курській області

Заяви про те, що нібито наступ у Курській області координується Заходом — «це все путінська пропаганда», — заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що якщо путіну не подобається наступальна операція ЗСУ в Курській області, він може просто вивести свої війська з території України.

Він також прокоментував закиди російських посадовців щодо того, що вхід ЗСУ у Курську область нібито координує Захід. Такі заяви Кірбі назвав "путінською пропагандою" і підкреслив, що вони відображають слова диктатора, що мовляв "росія воює із заходом".

У Білому домі наголосили, що Україна захищається від російської агресії на тлі операції у Курській області.

"Єдині, хто перебуває у стані війни в Україні – це самі росіяни. Це війна путіна проти України. І якщо йому щось не подобається, якщо його щось не задовольняє, є дуже просте рішення – хай він забирається під три чорти з України та припиняє війну", - сказав Кірбі на брифінгу.

Раніше ми писали, що у Держдепі США зазначили, що рішення щодо проведення військових операцій на території рф приймаються Києвом. Штати підтримають зусилля української сторони, спрямовані за самозахист.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський вперше підтвердив, що Україна проводить операцію в Курській області.

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