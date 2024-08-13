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У Хмельницькій області перекинувся автобус з дітьми – є загиблі, що відомо

11:00, 13 серпня 2024
В автобусі перебувало 19 дітей та четверо дорослих.
У Хмельницькій області перекинувся автобус з дітьми – є загиблі, що відомо
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На Хмельниччині поліцейські з’ясовують обставини ДТП за участю пасажирського автобуса в якому перебувало 19 дітей та четверо дорослих. У результаті аварії одна дитина та один дорослий, який здійснював супровід дитячої групи, загинули.

Як повідомили у поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 13 серпня о  07:45 на автодорозі Н-03 поблизу села Вишнопіль Старокостянтинівської тергромади.

Водій автобуса «ЛАЗ Лайнер» перевозив групу дітей у супроводі двох дорослих з селища Любар Житомирської області до села Микуличин Івано-Франківської області.

Як пишуть у поліції, за попередніми даними, водій не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. Загалом в автобусі знаходилося 23 особи, з яких 19 дітей, двоє супроводжуючих групу дорослих та два водії. 

Попередньо, внаслідок ДТП загинула дванадцятирічна дівчинка та один дорослий. Кількість травмованих  встановлюється. Усіх потерпілих госпіталізували. 

На місці події працює слідчо-оперативна група, також вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України.

Огляд місця події та документування наслідків ДТП тривають.

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