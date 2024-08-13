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В Хмельницкой области перевернулся автобус с детьми – есть погибшие, что известно

11:00, 13 августа 2024
В автобусе находились 19 детей и четверо взрослых.
В Хмельницкой области перевернулся автобус с детьми – есть погибшие, что известно
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На Хмельнитчине полицейские выясняют обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором находились 19 детей и четверо взрослых. В результате аварии один ребенок и один взрослый, осуществлявший сопровождение детской группы, погибли.

Как сообщили в полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло утром 13 августа в 07:45 на автодороге Н-03 вблизи села Вишнополь Староконстантиновской тергромады.

Водитель автобуса «ЛАЗ Лайнер» перевозил группу детей в сопровождении двух взрослых из поселка Любар Житомирской области в село Микуличин Ивано-Франковской области.

Как пишут в полиции, по предварительным данным, водитель не справился с управлением и допустил перекидывание транспортного средства. Всего в автобусе находились 23 человека, из которых 19 детей, двое сопровождающих группу взрослых и два водителя.

Предварительно, в результате ДТП погибла двенадцатилетняя девочка и один взрослый. Количество травмированных устанавливается. Все пострадавшие госпитализированы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Осмотр места происшествия и документирование последствий ДТП продолжаются.

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