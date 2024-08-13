На матчах Кубка регионов УЕФА будут работать украинские арбитры

Футбольные матчи состоятся в Боснии и Герцеговине в период с 14 по 20 августа.

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Сразу два украинских арбитра будут работать на поединках промежуточного раунда Кубка регионов УЕФА.

Как сообщает УАФ, футбольные матчи состоятся в Боснии и Герцеговине в период с 14 по 20 августа.

В роли главного арбитра выступит Виталий Романов, в роли ассистента – Виталий Скобля. Помимо хозяев, в группе также будут играть любительские команды Чехии, Шотландии и Албании.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что УАФ определила судьбу Сергея Реброва после Евро-2024: продолжит ли он тренировать сборную Украины.

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