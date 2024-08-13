Во Львовской области разоблачили незаконный ввоз автомобилей под видом гуманитарной помощи

Детективы Бюро экономической безопасности во Львовской области разоблачили группу лиц, незаконно ввозивших автомобили под видом гуманитарной помощи. Об этом сообщает БЭБ.
Установлено, что автомобили завозились на таможенную территорию с использованием благотворительных организаций. В частности, в период 2022-2023 годов таким образом было завезено 46 транспортных средств. При этом часть этих авто продавалась через интернет-площадки по продаже подержанных автомобилей.
Такие действия повлекли непоступление в бюджет более 5,3 млн грн налогов и таможенных платежей.
В ходе досудебного расследования детективы БЭБ провели обыски по адресу проживания фигурантов и изъяли документы, автомобили, средства, компьютерную технику, подтверждающие факт совершения уголовного преступления.
Досудебное расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности.
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