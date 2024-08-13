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Эксперты МАГАТЭ не смогли установить причину пожара на Запорожской АЭС

10:24, 13 августа 2024
Во время посещения станции эксперты не нашли ни шин, ни обломков дронов.
Эксперты МАГАТЭ не смогли установить причину пожара на Запорожской АЭС
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Специалисты Международного агентства по атомной энергии сообщили, что осмотрели поврежденную градирню на Запорожской АЭС, но не смогли сразу определить причину пожара, произошедшего там 11 августа.

"На основании наблюдений группа пришла к выводу, что маловероятно, что первичный источник пожара начался у основания градирни", - сказал генеральный директор Рафаэль Марианно Гросси.

Отмечается, что при обходе не было обнаружено ни остатков покрышек, ни остатков дрона.

Специалисты агентства также отмечают, что повреждения, скорее всего, были сосредоточены во внутренней части башни на уровне распределения водяных форсунок на высоте примерно 10 метров.

В целом ядерная безопасность станции не пострадала, говорят в МАГАТЭ.

"Группа пока не смогла сделать окончательных выводов на основе полученных данных и наблюдений. МАГАТЭ продолжит общий анализ после дополнительного осмотра и доступа к уровню распределения водяных сопел и бассейна холодной воды", - сказано в заявлении агентства.

Как мы писали, 11 августа Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты организовали пожар на территории Запорожской АЭС.

В Энергоатоме предположили, что вероятной причиной пожара может быть халатность российских захватчиков или сознательный поджог.

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