Законопроект о поддержке Украины планируется вынести на рассмотрение сената США в сентябре

Двухпартийный законодательный акт закрепит двустороннее соглашение о безопасности.

Осенью на рассмотрение сената США планируется вынести законопроект о поддержке Украины. Об этом отметили республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь по итогам визита в Киев 12 августа.

В частности, документы хотят рассмотреть уже в сентябре.

Мы представим Закон о поддержке Украины, подготовленный сенатором Ричардом Блюменталем, на заседании сената в сентябре. Этот двухпартийный законодательный акт закрепит двустороннее соглашение о безопасности, достигнутое администрацией Байдена и правительством Зеленского в июле этого года», - говорится в совместном заявлении Блюменталя и Грэма.

В заявлении отмечается, что «это послужит важным сигналом всему миру и покажет, что Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают Украину».

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