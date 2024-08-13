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Законопроект про підтримку України планують винести на розгляд сенату США у вересні

09:48, 13 серпня 2024
Двопартійний законодавчий акт закріпить двосторонню угоду про безпеку.
Законопроект про підтримку України планують винести на розгляд сенату США у вересні
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Восени на розгляд сенату США планують винести законопроект про підтримку України. Про це зазначили республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюменталь за підсумками візиту до Києва 12 серпня.

Зокрема, документ хочуть розглянути вже у вересні.

«Ми представимо Закон про підтримку України, підготовлений сенатором Річардом Блюменталем, на засіданні сенату у вересні. Цей двопартійний законодавчий акт закріпить двосторонню угоду про безпеку, досягнуту адміністрацією Байдена й урядом Зеленського в липні цього року», - йдеться в спільній заяві Блюменталя та Грема.

У заяві наголошується, що «це послужить важливим сигналом усьому світу і покаже, що Сполучені Штати, як і раніше, підтримують Україну».

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