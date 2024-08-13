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Експерти МАГАТЕ не змогли встановити причину пожежі на Запорізькій АЕС

10:24, 13 серпня 2024
Під час відвідування станції експерти не знайшли ані шин, ані уламків дронів.
Експерти МАГАТЕ не змогли встановити причину пожежі на Запорізькій АЕС
Фото: Нікопольська РВА
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Спеціалісти Міжнародного агентства з атомної енергії повідомили, що оглянуло пошкоджену градирню на Запорізькій АЕС, але не змогли одразу визначити причину пожежі, що сталася там 11 серпня.

"На підставі спостережень група дійшла висновку, що малоймовірно, що первинне джерело пожежі почалося біля основи градирні", - сказав генеральний директор Рафаель Маріанно Гроссі.

Зазначається, що під час обходу не було виявлено ні залишків покришок, ні залишків дрона.

Фахівці агенції також наголошують, що пошкодження, найімовірніше, були зосереджені у внутрішній частині вежі на рівні розподілу водяних форсунок, на висоті приблизно 10 метрів.

Загалом ядерна безпека станції не постраждала, кажуть у МАГАТЕ.

"Група поки що не змогла зробити остаточних висновків на основі отриманих даних і спостережень. МАГАТЕ продовжить свій загальний аналіз після додаткового огляду і доступу до рівня розподілу водяних сопел і басейну холодної води", - сказано в заяві агенстства.

Як ми писали, 11 серпня Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти організували пожежу на території Запорізької АЕС. 

В Енергоатомі припустили, що ймовірною причиною пожежі може бути недбалість російських загарбників або свідомий підпал.

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