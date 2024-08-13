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На Львівщині викрили незаконне ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги

11:18, 13 серпня 2024
Загалом зловмисники завезли 46 авто, не сплативши до бюджету 5,3 млн грн податків.
На Львівщині викрили незаконне ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги
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Детективи Бюро економічної безпеки у Львівській області викрили групу осіб, які незаконно ввозили автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги. Про це повідомляє БЕБ.

Встановлено, що автомобілі завозились на митну територію України з використанням благодійних організацій. Зокрема у період 2022-2023 років таким чином було завезено 46 транспортних засобів. При цьому частина цих  авто продавалася через інтернет-майданчики з продажу вживаних автомобілів.

Такі дії спричинили ненадходження до бюджету понад 5,3 млн грн податків та митних платежів.

Під час досудового розслідування детективи БЕБ провели обшуки за адресою проживання фігурантів та вилучили документи, авто, кошти, компʼютерну техніку, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення.

Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

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