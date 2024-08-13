На матчах Кубка регіонів УЄФА працюватимуть українські арбітри

Футбольні матчі відбудуться в Боснії і Герцеговині в період із 14-го до 20 серпня.

Одразу два українські арбітри працюватимуть на поєдинках проміжного раунду Кубку регіонів УЄФА.

Як повідомляє УАФ, футбольні матчі відбудуться в Боснії і Герцеговині в період із 14-го до 20 серпня.

У ролі головного арбітра виступить Віталій Романов, у ролі асистента — Віталій Скобля. Окрім господарів, у групі також гратимуть аматорські команди Чехії, Шотландії та Албанії.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що УАФ визначила долю Сергія Реброва після Євро-2024: чи продовжить він тренувати збірну України.

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