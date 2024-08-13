Які документи потрібно подати для призначення пенсії за віком

Насамперед потрібно надати документи, що визначають право на виплати: паспорт, ідентифікаційний код і документи про стаж.

Українці, які досягли 60 років, можуть звернутися за призначенням пенсії за віком, якщо мають достатньо стажу.

Стало відомо, які документи потрібно подати для призначення виплат. Про це повідомляє видання «На пенсії».

Потрібно надати документи, що визначають право на пенсію:

паспорт;

ідентифікаційний код і документи про стаж.

Паспортом, зокрема, підтверджуються громадянство і вік людини. Через ідентифікаційний номер можна підтвердити весь страховий стаж, починаючи з 2004 року.

Адже саме через цей номер відслідковуються дані про офіційне працевлаштування людини та сплату страхових внесків, що відображається у єдиному державному реєстрі застрахованих осіб (форма ОК-5). А паперовими документами, зокрема трудовою книжкою, підтверджується стаж до 2004 року.

Також ключові періоди, що можуть зараховуватися до стажу:

період непрацюючої матері з догляду за дітьми до трьох років (на підставі свідоцтва про народження),

служба в армії (на підставі військового квитка),

навчання до 2004 року (на підставі дипломів).

Також жінкам дуже часто доводиться подавати документи, що підтверджують зміну прізвища.

«Окремо слід зазначити, що наразі триває масове оцифрування трудових книжок та інших паперових документів про стаж. Повністю перехід на електронні трудові книжки має завершитися в 2026 році. Якщо ви офіційно працюєте, то в ідеалі роботодавець має відсканувати вашу трудову і надіслати ці дані до ПФУ. Можна це зробити і самостійно через той самий особистий кабінет на вебпорталі ПФУ. Тоді там будуть автоматично відображатися дані не лише про стаж з 2004 року, а і за попередні періоди. Так чи інакше, без підтвердження необхідного стажу пенсію не призначать», — додав експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін.

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