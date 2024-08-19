На Тернопільщині жінці, яка була адміністраторкою та касиркою в нелегальному казино, призначили штраф більше 100 тисяч

Обвинувачена повинна була забезпечувати доступ до ігрового закладу тільки «перевіреним» відвідувачам, приймати ставки, відкривати рахунки для учасників гри та виплачувати виграні кошти.

На Тернопільщині судили жінку, яка була адміністраторкою та касиркою в нелегальному казино.

Згідно з матеріалами справи № 608/1311/23, у 2022 році мешканець Тернопільщини, матеріали щодо якого виділили в окреме провадження, встановив у нежитловому приміщенні комп'ютери з симуляторами гральних автоматів. До такого бізнесу він залучив ще трьох спільників, серед яких була обвинувачена.

Жінка повинна була пускати до грального закладу лише "перевірених" людей, приймати ставки, створювати рахунки гравців та видавати виграш. Діяльність нелегального казино припинили 15 березня 2023 року. Правоохоронці провели обшуки й вилучили комп'ютери та гроші.

Фігурантка повністю визнала провину, розкаялась і просила суворо не карати. Вона пояснила, що погодилася на роботу через скрутне матеріальне становище.

Борщівський районний суд Тернопільської області визнав її винною в організації азартних ігор без ліцензії та призначив штраф у 127 тисяч гривень.

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