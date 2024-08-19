Спека, але місцями з дощами: яка погода очікується 19 серпня

Температура повітря у Києві вдень буде +32-34, без опадів.

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У понеділок, 19 серпня, в Україні очікується спекотна погода. Однак у деяких областях можливі нетривалі дощі. Про це інформує Укргідрометцентр.

Синоптики повідомляють, що в Україні пануватиме невелика хмарність. У західних регіонах можливі короткочасні дощі, тоді як в інших частинах країни очікується суха і спекотна погода.

Вночі температура опуститься до +15 +20 градусів.

Вітер переважно південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Киянам слід приготуватися до спекотної погоди. Температура повітря у Києві вдень буде +32 +34, а вночі +18 +20 градусів.

Опадів у столиці не буде. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

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