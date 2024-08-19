Жара, но местами с дождями: какая погода ожидается 19 августа

Температура воздуха в Киеве днем ​​будет +32-34, без осадков.

В понедельник, 19 августа, в Украине ожидается жаркая погода. Однако в некоторых областях возможны непродолжительные дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики сообщают, что в Украине будет небольшая облачность. В западных регионах возможны кратковременные дожди, в то время как в других частях страны ожидается сухая и жаркая погода.

Ночью температура опустится до +15+20 градусов.

Ветер преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Киевлянам следует приготовиться к жаркой погоде. Температура воздуха в Киеве днем ​​будет +32+34, а ночью +18+20 градусов.

Осадков в столице не будет. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

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