Что празднуют 19 августа и какие памятные события произошли в этот день

В этот день отмечается Всемирный день фотографии и Всемирный день гуманитарной помощи.

В понедельник, 19 августа, в Украине и в мире отмечают несколько праздников. Так, сегодня Всемирный день гуманитарной помощи. Конфликты, стихийные бедствия и другие чрезвычайные ситуации постоянно угрожают жизни и здоровью многих миллионов людей. Во время этих кризисов тысячи преданных делу гуманитарных работников из многих стран мира прилагают усилия для оказания помощи.

В Украине сегодня отмечают День пасечника. Праздник был установлен в 1997 году указом Президента Украины в поддержку инициативы Министерства агропромышленного комплекса Украины и Союза пчеловодов Украины. Цель – привлечение внимания к важной роли пчел в природе и чествование тяжелого труда пчеловодов.

А еще 19 августа отмечают Всемирный день фотографии. Дата праздника избрана в честь произошедшего 19 августа 1839 года, когда французское правительство приобрело патент на процесс дагеротипии — первого фотографического процесса, и обнародовало его для мира бесплатно.

Кроме того, сегодня День почтовой марки и Международный день орангутанга.

А еще Филиппины празднуют День Мануэля Луиса Кэсон, во Вьетнаме - День августовской революции, в Канаде - День открытия в Юконе, в Испании - День завоевания Малаги, в США - Национальный день авиации, Национальный день мягкого мороженого, День картофеля, Национальный день горячей и острой еды.

Верующие чтят память святого мученика Андрея Стратилата и других.

Памятные события:

1943 - Президент США Ф. Рузвельт и премьер-министр Великобритании У. Черчилль подписали тайное соглашение о сотрудничестве в создании атомной бомбы;

1960 - Осуществлен первый орбитальный полет живых существ с возвращением на Землю;

1982 - Осуществлен запуск космического корабля "Союз Т-7", в составе экипажа которого был украинец - Л. Попов.

1989 - Приход святых Петра и Павла во Львове первой в УССР вышла из подчинения Русской Православной Церкви и объявила себя частью УАПЦ;

1989 - В Хмельницком открыли памятный знак, увековечивший память жертв репрессий 1930-1940-х и начала 1950-х годов;

1990 - ГДР приняла конституцию ФРГ;

1991 - Леонид Кравчук, Председатель Верховного Совета УССР, в 16:00 в выступлении по украинскому телевидению призвал граждан сохранять спокойствие и подчеркнул, что чрезвычайное положение Украинской ССР не касается. Затем заявил о выходе из рядов КПСС;

1992 - В Киеве начал работу I Всемирный форум украинцев.

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