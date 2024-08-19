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Що святкують 19 серпня та які пам’ятні події сталися цього дня

09:06, 19 серпня 2024
В цей день відзначають Всесвітній день фотографії та Всесвітній день гуманітарної допомоги.
Що святкують 19 серпня та які пам’ятні події сталися цього дня
фото з відкритих джерел
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У понеділок, 19 серпня, в Україні та світі відзначають декілька свят. Так, сьогодні Всесвітній день гуманітарної допомоги. Конфлікти, стихійні лиха та інші надзвичайні ситуації постійно загрожують життю та здоров'ю багатьох мільйонів людей. Під час цих криз тисячі відданих справі гуманітарних працівників із багатьох країн світу докладають зусиль для надання допомоги. 

В Україні сьогодні святкують День пасічника. Свято було встановлено 1997 року указом Президента України на підтримку ініціативи Міністерства агропромислового комплексу України та Спілки пасічників України. Мета - привернення уваги до важливої ролі бджіл у природі та вшанування важкої праці пасічників.

А ще 19 серпня відзначають Всесвітній день фотографії. Дата свята обрана на честь події, що сталася 19 серпня 1839 року, коли французький уряд придбав патент на процес дагеротипії — першого фотографічного процесу, і оприлюднив його для світу безкоштовно. 

Крім того, сьогодні День поштової марки  та я Міжнародний день орангутанга. 

Тим часом Філіппінах святкують День Мануеля Луїса Кесон, у В'єтнамі - День серпневої революції, у Канаді - День відкриття в Юконі, в Іспанії - День завоювання Малаги, у США - Національний день авіації, Національний день м'якого морозива, День картоплі, Національний день гарячої та гострої їжі.

Віряни вшановують пам'ять святого мученика Андрія Стратилата й інших.

Пам’ятні події:

  • 1943 - Президент США Ф. Рузвельт і прем'єр-міністр Великої Британії В. Черчилль підписали таємну угоду про співпрацю у створенні атомної бомби;
  • 1960 - Здійснено перший орбітальний політ живих істот із поверненням на Землю;
  • 1982 - Здійснено запуск космічного корабля "Союз Т-7", у складі екіпажу якого був українець - Л. Попов.
  • 1989 - Парафія святих Петра і Павла у Львові першою в УРСР вийшла з підпорядкування Російської Православної Церкви та оголосила себе частиною УАПЦ;
  • 1989 - У Хмельницькому відкрили пам'ятний знак, що увічнив пам'ять жертв репресій 1930-1940-х і початку 1950-х років;
  • 1990 - НДР прийняла конституцію ФРН;
  • 1991 - Леонід Кравчук, голова Верховної Ради УРСР, о 16:00 у виступі по українському телебаченню закликав громадян зберігати спокій і наголосив, що надзвичайний стан Української РСР не стосується. Потім заявив про вихід із лав КПРС;
  • 1992 - У Києві розпочав роботу I Всесвітній форум українців.

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