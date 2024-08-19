Налоговая напоминает нюансы получения справки об отсутствии задолженности по платежам

Для получения справки плательщику необходимо подать заявление о предоставлении справки об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы.

Налоговая служба в Харьковской области объясняет нюансы получения Справки об отсутствии задолженности по платежам.

Справка об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взысканием которых возложен на контролирующие органы (далее – Справка), формируется согласно приложению 1 к Порядку предоставления справки об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взысканием которых возложен на контролирующие органы, утвержденного приказом Минфина от 03.09. .2018 №733 и может предоставляться плательщику по его выбору либо в бумажной, либо в электронной форме.

Для получения справки плательщику необходимо подать заявление о предоставлении справки об отсутствии задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы.

Справку в бумажной форме плательщик (его законный или уполномоченный представитель) получает непосредственно в контролирующем органе, в который было подано Заявление.

Справку в электронной форме плательщик получает в частной части Электронного кабинета с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и ​​электронном документообороте» и «Об электронных доверительных услугах».

Заявление составляют с обязательной ссылкой на соответствующий нормативно-правовой акт, которым предусмотрена необходимость подтверждения отсутствия задолженности по платежам, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы, и указанием наименования субъекта (предприятия, учреждения, организации), к которому (которой ) Справка будет подана плательщиком.

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