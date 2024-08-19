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Податкова нагадує нюанси отримання Довідки про відсутність заборгованості з платежів

08:48, 19 серпня 2024
Для отримання Довідки платникові необхідно подати заяву про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.
Податкова нагадує нюанси отримання Довідки про відсутність заборгованості з платежів
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Податкова служба у Харківській області пояснює нюанси отримання Довідки про відсутність заборгованості з платежів.

Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (далі – Довідка), формується згідно з додатком 1 до Порядку надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, затвердженого наказом Мінфіну від 03.09.2018 №733 і може надаватися платнику за його вибором або у паперовій, або в електронній формі.

Для отримання Довідки платникові необхідно подати заяву про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи.

Довідку у паперовій формі платник (його законний чи уповноважений представник) отримує безпосередньо в контролюючому органі, до якого було подано Заяву.

Довідку в електронній формі платник отримує у приватній частині Електронного кабінету з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Заяву складають з обов'язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, яким передбачено необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, та зазначенням найменування суб'єкта (підприємства, установи, організації), до якого (якої) Довідку буде подано платником.

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