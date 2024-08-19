В Тернопольской области женщине, которая была администратором и кассиром в нелегальном казино, назначили штраф более 100 тысяч

Обвиняемая должна была обеспечивать доступ к игровому заведению только «проверенным» посетителям, принимать ставки, открывать счета для участников игры и выплачивать выигранные средства.

В Тернопольской области судили женщину, которая была администратором и кассиршей в нелегальном казино.

Согласно материалам дела №608/1311/23, в 2022 году житель Тернопольщины, материалы по которому выделили в отдельное производство, установил в нежилом помещении компьютеры с симуляторами игровых автоматов. В такой бизнес он привлек еще трех сообщников, среди которых была обвиняемая.

Женщина должна была пускать в игорное заведение только "проверенных" людей, принимать ставки, создавать счета игроков и выдавать выигрыш. Деятельность нелегального казино была прекращена 15 марта 2023 года. Правоохранители провели обыски и изъяли компьютеры и деньги.

Фигурантка полностью признала вину, раскаялась и просила строго не наказывать. Она объяснила, что согласилась на работу из-за тяжелого материального положения.

Борщевский районный суд Тернопольской области признал ее виновной в организации азартных игр без лицензии и назначил штраф в 127 тысяч гривен.

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