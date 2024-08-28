На Прикарпатті військовослужбовець уникнув суворого покарання за самовільне залишення частини

За піврічну відсутність на службі кулеметнику призначили 2 роки умовного терміну.

На Прикарпатті суд визнав винним військового у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану. Вирок у справі № 346/4033/23 виніс Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області.

У матеріалах справи вказується, що 9 травня 2022 року старшого солдата призначили на посаду кулеметника стрілецького батальйону. 10 грудня 2022 року обвинувачений їхав у зону виконання бойових завдань і під час дозаправки військового автомобіля у селі Строїнці Чернівецької області вийшов з нього і поїхав додому, де був до 29 травня 2023 року.

Після цього військовослужбовець з’явився до П’ятого слідчого відділу Держбюро розслідувань в Івано-Франківську і заявив про своє бажання надалі проходити військову службу.

Під час судового засідання прикарпатець визнав свою вину. Суд також врахував, що обвинувачений не стоїть на обліку у нарколога та психіатра, є учасником бойових дій, та обмежено придатним до військової служби.

Дослідивши всі матеріали справи, суд визнав уродженця Косова винним у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану і призначив йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.

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