В Прикарпатье военнослужащий избежал строгого наказания за самовольное оставление части

За полугодовое отсутствие на службе пулеметчику назначили 2 года условного срока.

В Прикарпатье суд признал виновным военного в самовольном оставленим воинской части в условиях военного положения. Приговор по делу №346/4033/23 вынес Коломыйский горрайонный суд Ивано-Франковской области.

В материалах дела указывается, что 9 мая 2022 старшего солдата назначили на должность пулеметчика стрелкового батальона. 10 декабря 2022 года обвиняемый ехал в зону выполнения боевых задач и во время дозаправки военного автомобиля в селе Строинцы Черновицкой области вышел из него и уехал домой, где находился до 29 мая 2023 года.

После этого военнослужащий явился в Пятый следственный отдел Госбюро расследований в Ивано-Франковске и заявил о своем желании в дальнейшем проходить военную службу.

В ходе судебного заседания прикарпатец признал свою вину. Суд также учел, что обвиняемый не состоит на учете у нарколога и психиатра, является участником боевых действий и ограничен пригодным к военной службе.

Исследовав все материалы дела, суд признал уроженца Косова виновным в самовольном уходе из воинской части в условиях военного положения и назначил ему 5 лет заключения. Реальный срок наказания суд заменил на 2 года условного.

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