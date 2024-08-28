Драгер всегда показывал превышение — двое патрульных наладили схему получения взяток от военных и госслужащих

Патрульные наладили схему получения взяток за непривлечение к админответственности военных, госслужащих, водителей такси.

Иллюстративное фото из открытых источников

Будут судить двух патрульных полицейских из Днепропетровщины, которые наладили схему получения взяток за непривлечение к админответственности военных и госслужащих. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Установлено, что инспектор отдела реагирования патрульной полиции одного из райотделов полиции в Днепропетровской области создал организованную группу, в которую привлек коллегу по службе и бывшего сотрудника органов МВД.

Указывается, что обвиняемые с июля по ноябрь 2023 систематически получали поборы с водителей транспортных средств.

«Они останавливали автомобили на блокпостах и ​​тщательно выбирали людей, на которых можно нажиться.

Обычно их «жертвами» становились военнослужащие, водители такси, государственные служащие и лица, для которых привлечение к админответственности может иметь негативные последствия для дальнейшей профессиональной деятельности», — отмечают в прокуратуре.

Так, злоумышленники предлагали водителям пройти тест на состояние опьянения. Вместе с тем они использовали драгер, не находившийся на балансе полиции и всегда показывающий превышение допустимой нормы.

В дальнейшем правоохранители за взятку предлагали водителям избежать составления административного протокола.

«Деньги брали непосредственно в служебных автомобилях и помещениях, или требовали перевести на банковский счет экс-охранника. Он подтверждал поступление средств, снимал наличные деньги и передавал его для дальнейшего распределения между всеми участниками группы», — рассказывают в прокуратуре.

Одного из полицейских разоблачили и задержали в ноябре прошлого года при получении очередной взятки. В ходе расследования досталось достаточно доказательств для оглашения подозрения другим фигурантам.

В ходе следствия задокументировано 17 фактов вымогательства и получения неправомерной выгоды обвиняемыми.

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