Драгер завжди показував перевищення — двоє патрульних налагодили схему одержання хабарів від військових та держслужбовців

Патрульні налагодили схему одержання хабарів за непритягнення до адмінвідповідальності військових, держслужбовців, водіїв таксі.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Судитимуть двох патрульних поліцейських з Дніпропетровщини, які налагодили схему одержання хабарів за непритягнення до адмінвідповідальності військових та держслужбовців. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Встановлено, що інспектор відділу реагування патрульної поліції одного з райвідділів поліції в Дніпропетровській області створив організовану групу, до якої залучив колегу по службі та колишнього працівника органів МВС.

Вказується, що обвинувачені з липня по листопад 2023 року систематично отримували побори з водіїв транспортних засобів.

«Вони зупиняли автомобілі на блокпостах та ретельно обирали осіб, на яких можна нажитися.

Зазвичай їх «жертвами» ставали військовослужбовці, водії таксі, державні службовці та особи, для яких притягнення до адмінвідповідальності може мати негативні наслідки у подальшій професійній діяльності», — зазначають у прокуратурі.

Так, зловмисники пропонували водіям пройти тест на стан сп'яніння. Разом з тим вони використовували драгер, що не перебував на балансі поліції та завжди показував перевищення допустимої норми.

Надалі правоохоронці за хабар пропонували водіям уникнути складання адміністративного протоколу.

«Гроші брали безпосередньо в службових автомобілях та приміщеннях, або вимагали перевести на банківський рахунок експравоохоронця. Він підтверджував надходження коштів, знімав готівку та передавав її для подальшого розподілення між всіма учасниками групи», — розповідають у прокуратурі.

Одного з поліцейських викрили та затримали в листопаді минулого року під час одержання чергового хабаря. У ході розслідування здобуто достатньо доказів для оголошення підозри іншим фігурантам.

Загалом у ході слідства задокументовано 17 фактів вимагання та одержання неправомірної вигоди обвинуваченими.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.