Графіки не діють: введені екстрені відключення світла у Києві та в декількох областях

Ситуація в енергосистемі залишається складною.

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28 серпня у деяких регіонах України введені екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК.

Зокрема, йдеться про місто Київ, Київську, Одеську та Донецьку області.

Вказується, що відповідне розпорядження дає «Укренерго» через складну зупинку в енергосистемі.

«Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють», - наголосили в ДТЕК.

Раніше в Укренерго анонсували, що протягом всієї доби 28 серпня в усіх регіонах діятимуть дві черги відключень.

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