Без журналу обліку мила та документів «від руки»: у Міноборони полегшили облік військового майна

Нововведення дозволили виконувати більшу частину роботи в цифровому форматі.

Міністерство оборони продовжує цифровізацію української армії.

Так, відомство внесло ключові зміни у накази 232, 300 і 440 щодо обліку військового майна. Відповідно до них частину паперової роботи можна буде виконувати у цифровому форматі.

Це пришвидшить внутрішні процеси, заощадить час на службу і полегшить роботу військовим.

«У світі вже давно застосовують цифрові інструменти для ведення обліку, тоді як наші військові ведуть журнали «від руки». Нові зміни у накази Міністерства оборони надалі звільняють нас від паперової і повільної армії», - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Зокрема, зміни скасовують 16 неінформативних паперових книг і журналів, таких як журнал обліку видавання мила, книга обліку руху осіб, що харчуються та журнал обліку призів і подарунків.

Також змінами:

- скасовано стелажні ярлики та штабельні картки для більшості складів;

- текст атестатів на харчування та майно військовослужбовців можна буде набрати на комп'ютері та видрукувати. Раніше це були бланки суворої звітності, які писались від руки при переміщеннях військових;

- скасовуються комісії для приймання-передачі військового майна;

- скасовується звірка і ведення журналів результатів звірки обліку військового майна між військовими частинами і органами військового управління, що працюють у інформаційно-комунікаційних системах. Цими даними можна буде обмінюватися у цифровому вигляді.

- дозволяється використовувати кваліфіковані електронні підписи та печатки при оформленні первинних документів та веденні обліку військового майна.

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