Практика судов
  1. В Украине

Без журнала учета мыла и документов «от руки»: в Минобороны облегчили учет военного имущества

09:18, 28 августа 2024
Нововведение позволит выполнять большую часть работы в цифровом формате.
Без журнала учета мыла и документов «от руки»: в Минобороны облегчили учет военного имущества
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны продолжает цифровизацию украинской армии.

Так, ведомство внесло ключевые изменения в приказы 232, 300 и 440 по учету военного имущества. В соответствии с ними часть бумажной работы можно выполнять в цифровом формате.

Это ускорит внутренние процессы, сэкономит время на службу и облегчит работу военным.

«В мире уже давно применяют цифровые инструменты для ведения учета, в то время как наши военные ведут журналы «от руки». Новые изменения в приказы Министерства обороны в дальнейшем освобождают нас от бумажной и медленной армии», - отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

В частности, изменения отменяют 16 неинформативных бумажных книг и журналов, таких как журнал учета выдачи мыла, книга учета питающихся лиц и журнал учета призов и подарков.

Также изменениями:

- отменены стеллажные ярлыки и штабельные карты для большинства складов;

 - текст аттестатов на питание и имущество военнослужащих можно набрать на компьютере и напечатать. Раньше это были бланки строгой отчетности, которые писались от руки при перемещениях военных;

- отменяются комиссии для приема-передачи военного имущества;

 - отменяется сверка и ведение журналов результатов сверки учета военного имущества между воинскими частями и органами военного управления, работающими в информационно-коммуникационных системах. Этими данными можно будет обмениваться в цифровом виде.

- разрешается использовать квалифицированные электронные подписи и печати при оформлении первичных документов и учете военного имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
У прокурора Офиса Генерального прокурора нашли гражданство РФ: теперь его уволят

Прокурор считает, что он стал жертвой провокации, поскольку раньше отказался стать конфиденциальным агентом СБУ.

У начальников структурных подразделений РТЦК нет полномочий по рассмотрению дел о нарушении военного учета — суд

Суд указал, что полномочиями по рассмотрению дел о нарушении военного учета наделены исключительно руководители ТЦК.

Верховный Суд вынес первое постановление по применению нового закона о декриминализации мелких краж

Верховный Суд в своем постановлении применил новый закон о декриминализации мелких краж.

В УК введут новую статью об ответственности военных командиров в связи с ратификацией Римского статута

Военный командир или другое лицо, которое фактически действует как военный командир, будет подлежать уголовной ответственности за любое преступление, предусмотренное статьями 437–439, 442, 442-1 УК, совершенное подчиненным лицом, на момент совершения преступления находившимся под его фактическим командованием и контролем.

Подозреваемые народные депутаты смогут ходатайствовать об отмене содержания под стражей в обмен на прохождение военной службы

Суд сможет отменить содержание под стражей в обмен на прохождение подозреваемым или обвиняемым, который на момент совершения преступления занимал особо ответственное положение, военной службы.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    заступник голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області