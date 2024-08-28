Без журнала учета мыла и документов «от руки»: в Минобороны облегчили учет военного имущества

Нововведение позволит выполнять большую часть работы в цифровом формате.

Министерство обороны продолжает цифровизацию украинской армии.

Так, ведомство внесло ключевые изменения в приказы 232, 300 и 440 по учету военного имущества. В соответствии с ними часть бумажной работы можно выполнять в цифровом формате.

Это ускорит внутренние процессы, сэкономит время на службу и облегчит работу военным.

«В мире уже давно применяют цифровые инструменты для ведения учета, в то время как наши военные ведут журналы «от руки». Новые изменения в приказы Министерства обороны в дальнейшем освобождают нас от бумажной и медленной армии», - отметила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

В частности, изменения отменяют 16 неинформативных бумажных книг и журналов, таких как журнал учета выдачи мыла, книга учета питающихся лиц и журнал учета призов и подарков.

Также изменениями:

- отменены стеллажные ярлыки и штабельные карты для большинства складов;

- текст аттестатов на питание и имущество военнослужащих можно набрать на компьютере и напечатать. Раньше это были бланки строгой отчетности, которые писались от руки при перемещениях военных;

- отменяются комиссии для приема-передачи военного имущества;

- отменяется сверка и ведение журналов результатов сверки учета военного имущества между воинскими частями и органами военного управления, работающими в информационно-коммуникационных системах. Этими данными можно будет обмениваться в цифровом виде.

- разрешается использовать квалифицированные электронные подписи и печати при оформлении первичных документов и учете военного имущества.

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