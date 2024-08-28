Графики бездействуют: введены экстренные отключения света в Киеве и в нескольких областях

Ситуация в энергосистеме остается сложной.

28 августа в некоторых регионах Украины были введены экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает ДТЭК.

В частности, речь идет о городе Киеве, Киевской, Одесской и Донецкой области.

Указывается, что соответствующее распоряжение дает «Укрэнерго» из-за сложной остановки в энергосистеме.

«Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют», - подчеркнули в ДТЭК.

Ранее в Укрэнерго анонсировали, что в течение всех суток 28 августа во всех регионах будут действовать две очереди отключений.

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